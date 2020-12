Mercato Juventus, sfuma Ozil: ecco dove andrà (Di martedì 29 dicembre 2020) Non sarà Mesut Ozil il rinforzo per la trequarti di Andrea Pirlo. Il calciatore dell’Arsenal, sondato dai dirigenti bianconeri, non si trasferirà in Serie A durante la sessione di Mercato invernale. Secondo quanto riportato dalla Bild, l’ex Real Madrid, ora costretto alla tribuna, potrebbe ripartire proprio dalla Turchia. L’entourage, infatti, avrebbe intensificato i contatti con il Fenerbahce. Mercato Juventus: Ozil verso la Turchia Il calciatore tedesco ha il contratto in scadenza ma percepisce un ingaggio troppo oneroso per le squadre interessate. Leggi anche:Juventus, vero la sfida con l’Udinese: le ultimissime sui bianconeri L’Arsenal, pur di risolvere la questione, potrebbe decidere addirittura di farsi carico di parte dello stipendio( 10 milioni di Euro circa) per definirne la ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 29 dicembre 2020) Non sarà Mesutil rinforzo per la trequarti di Andrea Pirlo. Il calciatore dell’Arsenal, sondato dai dirigenti bianconeri, non si trasferirà in Serie A durante la sessione diinvernale. Secondo quanto riportato dalla Bild, l’ex Real Madrid, ora costretto alla tribuna, potrebbe ripartire proprio dalla Turchia. L’entourage, infatti, avrebbe intensificato i contatti con il Fenerbahce.verso la Turchia Il calciatore tedesco ha il contratto in scadenza ma percepisce un ingaggio troppo oneroso per le squadre interessate. Leggi anche:, vero la sfida con l’Udinese: le ultimissime sui bianconeri L’Arsenal, pur di risolvere la questione, potrebbe decidere addirittura di farsi carico di parte dello stipendio( 10 milioni di Euro circa) per definirne la ...

La Juve, infatti, continua a insistere per il diciannovenne: sarebbe un altro colpo per la 'linea verde', quella sposata già nell'ultimo mercato e che potrebbe portare in Italia anche Reynolds.

Dybala e la Juventus sono ancora distanti sulla questione rinnovo: l'argentino dovrebbe incontrarsi con la dirigenza..

La Juve, infatti, continua a insistere per il diciannovenne: sarebbe un altro colpo per la 'linea verde', quella sposata già nell'ultimo mercato e che potrebbe portare in Italia anche Reynolds, stando ...Dybala e la Juventus sono ancora distanti sulla questione rinnovo: l'argentino dovrebbe incontrarsi con la dirigenza..