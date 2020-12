Mercato Juventus, Paratici vira su Depay: assist da Barcellona (Di martedì 29 dicembre 2020) La Juventus ha intenzione di regalare anche un attaccante ad Andrea Pirlo durante la prossima sessione di Mercato. Secondo quanto riportato da “TuttoSport”, ci sarebbe stata un’accelerata per Memphis Depay. L’olandese, che ha il contratto in scadenza, chiede almeno 10 milioni di Euro ma avrebbe espresso la volontà di trasferirsi al Barcellona sotto chiamata del tecnico Koeman. Mercato Juventus: Depay o Llorente I dirigenti bianconeri potrebbero però far leva sui buoni rapporti che si sono instaurati con il Lione dopo l’affare che ha portato Mattia De Sciglio in Francia. Leggi anche:Dybala Juventus, il rinnovo non arriva: il PSG torna sulla Joya, i dettagli Inoltre, il Mercato dei catalani sarebbe bloccato dalla mancata cessione di ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 29 dicembre 2020) Laha intenzione di regalare anche un attaccante ad Andrea Pirlo durante la prossima sessione di. Secondo quanto riportato da “TuttoSport”, ci sarebbe stata un’accelerata per Memphis. L’olandese, che ha il contratto in scadenza, chiede almeno 10 milioni di Euro ma avrebbe espresso la volontà di trasferirsi alsotto chiamata del tecnico Koeman.o Llorente I dirigenti bianconeri potrebbero però far leva sui buoni rapporti che si sono instaurati con il Lione dopo l’affare che ha portato Mattia De Sciglio in Francia. Leggi anche:Dybala, il rinnovo non arriva: il PSG torna sulla Joya, i dettagli Inoltre, ildei catalani sarebbe bloccato dalla mancata cessione di ...

Trovare rapidamente sul mercato il modo di correggere e ricercare un giusto mix tra giovani ed esperienza, tra voglia di emergere e voglia di riscatto, potrebbe risolvere i problemi di molte formazion ...

