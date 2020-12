Mercato Inter, è fatta per la cessione di Radja Nainggolan (Di martedì 29 dicembre 2020) E' durata solo 6 mesi la seconda esperienza di Radja Nainggolan all' Inter . Il centrocampista belga è stato nuovamente ceduto al Cagliari in prestito secco : a rendere nota la notizia, la Gazzetta dello Sport. Il Ninja era totalmente fuori dai piani di Antonio Conte , che l'aveva accolto con freddezza la scorsa estate. Il giocatore aveva ottenuto solo pochi scampoli di partita negli ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 29 dicembre 2020) E' durata solo 6 mesi la seconda esperienza diall'. Il centrocampista belga è stato nuovamente ceduto al Cagliari in prestito secco : a rendere nota la notizia, la Gazzetta dello Sport. Il Ninja era totalmente fuori dai piani di Antonio Conte , che l'aveva accolto con freddezza la scorsa estate. Il giocatore aveva ottenuto solo pochi scampoli di partita negli ...

capuanogio : Nuova stretta del governo cinese sugli investimenti nel calcio. Le aziende ora costrette a non associare più il pro… - MatteoBarzaghi : Nainggolan al Cagliari. Prestito secco. Intanto ad Appiano incontro Zhang-Conte-dirigenza per definire le linee del… - FBiasin : C'è ancora gente convinta che i soldi per il mercato dell'#Inter li debba tirare fuori Zhang Senior, tipo paghetta… - casjdean : A Sanremo sono riusciti a prendere in prestito secco Ibra, mentre l'Inter del cinese Zhang non farà mercato. 'Li schiacceremo tutti'. #Inter - MarS92__ : RT @Corriere: Inter, Conte e l’austerity: mercato senza investimenti e riduzione dei costi -