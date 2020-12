Mercati cauti | Milano si allinea

Leggi su quifinanza

(Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Rallentano sul finale le principali borse europee, seguendo l’indebolimento di Wall Street, dopo aver aggiornato i massimi storici. Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,225. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,68%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,94%. Lieve peggioramento dello spread, che sale a +109 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,52%. Nello scenario borsistico europeo pensosa Francoforte, con un calo frazionale dello 0,21%, in primo piano Londra, che mostra un forte aumento dell’1,55%. Piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,42%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a ...