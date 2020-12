Medico segnalato all’Ordine | “Non sono no-vax | sono contro quello del Covid”

SEVEN_491 : RT @LucillaMasini: Medico contro il vaccino Covid, segnalato all’Ordine: “I tamponi servono solo a farci ammalare”. Sì, e la patente serve… - GiusPecoraro : RT @LucillaMasini: Medico contro il vaccino Covid, segnalato all’Ordine: “I tamponi servono solo a farci ammalare”. Sì, e la patente serve… - ronzidante : RT @LucillaMasini: Medico contro il vaccino Covid, segnalato all’Ordine: “I tamponi servono solo a farci ammalare”. Sì, e la patente serve… - LucillaMasini : Medico contro il vaccino Covid, segnalato all’Ordine: “I tamponi servono solo a farci ammalare”. Sì, e la patente s… - biif : RT @fanpage: Sul suo profilo parla di ‘terrorismo sanitario’, ‘tamponi che ci fanno ammalare’ e pericolosità del vaccino contro il Covid. h… -

Ultime Notizie dalla rete : Medico segnalato

Tutte le misure intraprese fino ad oggi fanno parte di una strategia tesa a fare in modo che il popolo veda il vaccino come la salvezza dell’umanita’.È divertente e forse anche un po’ ridicolo, ma in Premier non sapevano che, rinviando Everton - Manchester City, avrebbe scatenando il pandemonio in Italia dove i paragoni con Juve – Napoli si sono sp ...