Medico nel mirino dell'Ordine: "Non sono contro i vaccini, ma contro questo sì" (Di martedì 29 dicembre 2020) Redazione Tutte le misure intraprese fino ad oggi fanno parte di una strategia tesa a fare in modo che il popolo veda il vaccino come la salvezza dell'umanita'. Qual'è il vantaggio di un vaccino generalizzato per una malattia la cui mortalità è prossima allo 0,05%? Questa vaccinazione di massa non è necessaria. Inoltre, i rischi della vaccinazione possono essere maggiori dei benefici. Non sono contro i vaccini e non sono un negazionista, anche perché sono 40 anni che li faccio. Ma lo schifo che ho visto sul vaccino anti-Covid… Quello che contesto è la modalità e cerco di spiegare perché sono contro a questa vaccinazione" A parlarne è Mariano Amici, Medico di Ardea (Roma), che dopo lungo post condiviso ...

