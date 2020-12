Medico di famiglia negazionista del Covid, arriva la sanzione (Di martedì 29 dicembre 2020) Medico di famiglia negazionista del Covid: dopo alcune affermazioni forti, postate sui social, è arrivata la sanzione per Giuseppe Delicati Un paio di mesi fa aveva diffuso sui social, anche su Youtube, un video con affermazioni forti sulla pandemia da Coronavirus, sugli effetti dei vaccini e sulle origini della pandemia. Oggi per un Medico che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 29 dicembre 2020)didel: dopo alcune affermazioni forti, postate sui social, èta laper Giuseppe Delicati Un paio di mesi fa aveva diffuso sui social, anche su Youtube, un video con affermazioni forti sulla pandemia da Coronavirus, sugli effetti dei vaccini e sulle origini della pandemia. Oggi per unche L'articolo proviene da Inews.it.

La riduzione dello stipendio del 20% per 5 mesi. È questa la sanzione disciplinare decisa dalla Asl di Torino nei confronti di un medico negazionista che sul web diffondeva teorie complottiste e fake ...

Medico di famiglia negazionista del Covid: dopo alcune affermazioni forti, postate sui social, è arrivata la sanzione per Giuseppe Delicati ...La riduzione dello stipendio del 20% per 5 mesi. È questa la sanzione disciplinare decisa dalla Asl di Torino nei confronti di un medico negazionista che sul web diffondeva teorie complottiste e fake ...