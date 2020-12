Mattarella premia Angela Buanne, testimonial nelle scuole contro gli sballi con Luca Maurelli (Di martedì 29 dicembre 2020) Anche quest’anno, come accade dalla sua elezione, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, Onorificenze al merito della Repubblica italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l’attività in favore dell’inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità e del diritto alla salute. Mattarella e gli eroi civili del 2020 Mattarella ha individuato, tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi, quest’anno 36 in tutto, di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani. Un modo anche per ricordare, in un anno drammatico segnato dal coronavirus, che altre ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 dicembre 2020) Anche quest’anno, come accade dalla sua elezione, il Presidente della Repubblica, Sergio, ha conferito, motu proprio, Onorificenze al merito della Repubblica italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l’attività in favore dell’inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità e del diritto alla salute.e gli eroi civili del 2020ha individuato, tra i tanti esempi presenti nella società civile eistituzioni, alcuni casi significativi, quest’anno 36 in tutto, di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani. Un modo anche per ricordare, in un anno drammatico segnato dal coronavirus, che altre ...

Agenzia_Italia : Mattarella premia 36 vite spese per la solidarietà - SecolodItalia1 : Mattarella premia Angela Buanne, testimonial nelle scuole contro gli sballi con Luca Maurelli… - Tayyaba_94 : RT @blusewillis: Mattarella premia 36 eroi civili, donne in prima linea: c'è anche la mamma di Livia uccisa in auto dal fidanzato https://t… - Tayyaba__94 : RT @blusewillis: Mattarella premia 36 eroi civili, donne in prima linea: c'è anche la mamma di Livia uccisa in auto dal fidanzato https://t… - StampaNovara : Il Presidente Mattarella premia Alma Mazza Broccoli, la “voce” della Croce rossa di Arona -