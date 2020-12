Mattarella consegna 36 Onorificenze al merito della Repubblica | ecco i cittadini che si sono distinti per l’impegno civile – LE STORIE

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 dicembre 2020) Ventuno donne – la più giovane ha 18 anni – e 15 uomini, tra cui tre sacerdoti,stati premiati dal presidenteSergiocon lealitaliana per aver speso le loro vite per la solidarietà, il volontariato, l’inclusione sociale, la cooperazione internazionale, la promozionecultura,legalità e del diritto alla salute. “Casi significativi di impegno, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valorini”, ha spiegato il Quirinale in una nota. Tra i premiati troviamo Chiara Amirante, fondatriceComunità ‘Nuovi orizzonti’, impegnata nel recupero dei ...