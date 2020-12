Marittimi bloccati in Huanghua, Di Maio: “La Cina ha autorizzato lo sbarco” (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi la Cina ha autorizzato lo sbarco dei 13 Marittimi italiani bloccati da mesi a bordo di due navi nella rada di Huanghua. A scriverlo è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Io personalmente sono intervenuto con una lettera al mio omologo cinese, rappresentando gli evidenti aspetti umanitari assunti dalla vicenda e richiedendo una sua pronta soluzione“, ha detto Luigi Di Maio. E’ dallo scorso 29 giugno che le due navi sono bloccate nel porto Huanghua, a causa di una disputa commerciale proprio tra la Cina e l’Australia che impedisce di sbarcarne il carico e, anche a causa della pandemia da Covid-19, di far tornare a casa i membri degli equipaggi che in diversi casi si ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi lahalodei 13italianida mesi a bordo di due navi nella rada di. A scriverlo è il ministro degli Esteri, Luigi Di. “Io personalmente sono intervenuto con una lettera al mio omologo cinese, rappresentando gli evidenti aspetti umanitari assunti dalla vicenda e richiedendo una sua pronta soluzione“, ha detto Luigi Di. E’ dallo scorso 29 giugno che le due navi sono bloccate nel porto, a causa di una disputa commerciale proprio tra lae l’Australia che impedisce di sbarcarne il carico e, anche a causa della pandemia da Covid-19, di far tornare a casa i membri degli equipaggi che in diversi casi si ...

