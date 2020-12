Mario Draghi la ‘mossa del cavallo’ del premier Conte

Leggi su dire

(Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA – “Renzi fa sul serio, non può perdere la faccia, andrà fino in fondo, a metà gennaio stacca la spina a Conte”. Questo quanto emerge parlando con chi ascolta quanto dicono dietro le quinte i protagonisti della ‘partita Governo’. Ad esempio ieri c’è stato un fitto giro di contatti, telefonate e faccia a faccia on line in contemporanea, tra i massimi dirigenti del Pd per fare il punto della situazione. Renzi a chi lo minaccia con le elezioni anticipate fa spallucce, non ci crede. Pensa che una volta archiviato Conte la politica si rimetterà in movimento e una nuova quadra, e un nuovo caposquadra, sarà possibile trovarli per così arrivare a fine legislatura. Il leader di Italia Viva, in giro, fa sapere di aver chiuso un accordo anche con Luigi Di Maio, ma a quelli che subito dopo hanno chiesto conferma al diretto interessato è arrivata una secca smentita: “Ma quale accordo, si sono soltanto sentiti”. Domani Renzi, che ieri ha bocciato il piano Conte sull’utilizzo dei 209 miliardi di fondi europei giudicandolo senz’anima e senza coraggio, presenterà ufficialmente le sue proposte di modifica, ben 61, che di fatto rappresentano una vera e propria riscrittura. Un gioco delle parti che andrà avanti fino a metà gennaio: se per quella data il premier Conte non avrà mollato qualcosa di sostanzioso, a partire dalla delega sui servizi segreti e sull’utilizzo dei 37 miliardi del Mes per la nostra sanità, ci sarà il ‘Ciao‘ con l’uscita delle due ministre di Italia Viva.