Marianne Faithfull e la filosofia dell'imperfezionismo (Di martedì 29 dicembre 2020) Marianne Faithfull, la bellissima cantante e attrice britannica degli anni '60, è nota per una voce incantevole e un passato turbolento. Ha incarnato, con la sua personalità, lo stile di vita degli anni '60 che risponde alla frase "sesso, droga e rock 'n roll". In seguito al superamento di un tortuoso rapporto con le droghe pesanti, che negli anni '70 la condurranno a sfiorare la morte, Marianne delineerà una sua poetica che si può scoprire attraverso l'ascolto del suo ultimo album Negative Capability. "I know I'm not young and I'm damaged. But I'm still pretty, kind and funny" Il titolo del disco riprende uno scritto del poeta John Keats, secondo il quale la "capacità negativa" coincide con la capacità di condursi nell'incertezza e nel dubbio della vita, senza pretendere di cercare a forza la razionalità nei fatti, senza dover ...

