Maria De Filippi va al Grande Fratello Vip e dice la sua: “Arrogante e sprezzante, questo pensavo. Poi ho guardato meglio” (Di martedì 29 dicembre 2020) “C’è Maria De Filippi al GFVip“. Già questa è una cosa televisivamente ghiotta, perché “queen Mary” (così chiamano i fan la ‘regina’ di casa Mediaset) al reality non aveva mai messo piede. E in effetti non ce l’ha messo neanche stavolta perché si è collegata dalla scuola del “suo” Amici. L’attenzione di Maria si è concentrata su Tommaso Zorzi: “Inizialmente non mi piaceva. Recitava il ruolo di quello volutamente Arrogante e sprezzante. Poi seguendo il GF ho iniziato a guardarne altri aspetti. Io vedevo i suoi occhi andare a destra e sinistra, mi sembrava a volte persino impaurito. Ho iniziato a guardarlo con occhi diversi, mi faceva piacere vedere le sue reazioni e mi faceva anche tenerezza, nel senso buono. Ho visto quanto aveva pudore del suo sentimento con la mamma. L’ho visto litigare e discutere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) “C’èDeal GFVip“. Già questa è una cosa televisivamente ghiotta, perché “queen Mary” (così chiamano i fan la ‘regina’ di casa Mediaset) al reality non aveva mai messo piede. E in effetti non ce l’ha messo neanche stavolta perché si è collegata dalla scuola del “suo” Amici. L’attenzione disi è concentrata su Tommaso Zorzi: “Inizialmente non mi piaceva. Recitava il ruolo di quello volutamente. Poi seguendo il GF ho iniziato a guardarne altri aspetti. Io vedevo i suoi occhi andare a destra e sinistra, mi sembrava a volte persino impaurito. Ho iniziato a guardarlo con occhi diversi, mi faceva piacere vedere le sue reazioni e mi faceva anche tenerezza, nel senso buono. Ho visto quanto aveva pudore del suo sentimento con la mamma. L’ho visto litigare e discutere ...

