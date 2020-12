Maria De Filippi e Zorzi, Fulvio Abbate tuona sull’incontro: cosa ha detto (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lo scrittore commenta l'incontro a distanza tra l'influencer e la conduttrice pavese: "Imbarazzante" L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lo scrittore commenta l'incontro a distanza tra l'influencer e la conduttrice pavese: "Imbarazzante" L'articolo proviene da Gossip e Tv.

GrandeFratello : In Casa è stata nominata a gran voce da Tommaso e Cecilia e ora è pronta a fare la sua apparizione: Maria De Filipp… - VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - IlContiAndrea : Colpaccio Toffanin. Intervista a Maria De Filippi nello speciale di sabato #Verissimo Merry Xmas alle 15 - AlexanderBasss : Tommy oltre ad essere ariete ????, di conseguenza molto competitivo, si impegna molto perché dopo aver parlato con Ma… - federico20056 : RT @tutticomemily: Tommy ha incontrato Maria De Filippi, Tommy ha asfaltato Ermito sulla questione Rosalinda, Tommy ha parlato con Francesc… -