Mareggiata, ristoranti devastati sul Lungomare di Napoli. E Confesercenti chiede lo stato di calamità naturale (Di martedì 29 dicembre 2020) La Mareggiata di stanotte, con l'acqua che ha invaso il Lungomare di Napoli, tra via Partenope, Piazza Vittoria e via Caracciolo, ha provocato gravi danni a tutte le attività commerciali della zona, specie ai ristoranti, ai quali la violenza dell'acqua ha distrutto tutti i dehors, devastando anche l'interno di diversi locali. A causa del maltempo gravi i danni subiti da altre attività anche in altre zone della regione. Questa mattina il presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo ha inviato una lettera alla Regione Campania (al presidente Vincenzo De Luca e agli assessori alle Attività produttive Antonio Marchiello e al Turismo Felice Casucci) con richiesta di interventi urgenti e di dichiarazione di "stato di calamità naturale".

