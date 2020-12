Mareggiata Napoli, danni alle attività sul lungomare. Esercenti chiedono stato di calamità (Di martedì 29 dicembre 2020) I commercianti di Napoli chiedono che venga dichiarato lo stato di calamità naturale per la Mareggiata che ha colpito il capoluogo partenopeo, provocando gravi danni alle attività del lungomare di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) I commercianti diche venga dichiarato lodinaturale per lache ha colpito il capoluogo partenopeo, provocando gravideldi ...

SkyTG24 : Maltempo, mareggiata a Napoli: l'acqua invade il lungomare, chiusa via Partenope. VIDEO - CATERINAV : #28Dic Napoli, una mareggiata da brividi: chiusa via Partenope, traffico deviato e danni ingenti. La situación en… - ciropellegrino : Addio al muretto di Pulcinella sul Lungomare di #Napoli: distrutto dalla mareggiata - sudreporter : Lungomare #Napoli, @Confesercenti chiede stato di calamità naturale per i commercianti - LuigiBoccia11 : Gravissima l’indifferenza del @Tg1 sulla tremenda mareggiata che ha colpito Napoli ieri sera !!!!! La ‘monnezza’… -