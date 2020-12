Mareggiata a Napoli, riaperta via Partenope. De Magistris: Saremo vicini alle imprese colpite (Di martedì 29 dicembre 2020) E’ stata riaperta al traffico via Partenope, tratto del lungomare di Napoli interessato ieri sera da una forte Mareggiata che ha causato pesanti danni ai ristoranti. Una Mareggiata “impressionante” che “ha devastato uno dei simboli della rinascita di Napoli degli ultimi anni”, scrive su Facebook il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che stanotte si è recato sul posto. “Non sarà un anno orribile a fermarci – aggiunge de Magistris – Napoli ritornerà a splendere con la forza del suo popolo. Staremo vicini in ogni modo agli operatori economici pesantemente colpiti. Stanotte, poi, grandissimo lavoro di squadra per riaprire la strada. Un ringraziamento, in particolare, a Polizia municipale, Protezione ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 dicembre 2020) E’ stataal traffico via, tratto del lungomare diinteressato ieri sera da una forteche ha causato pesanti danni ai ristoranti. Una“impressionante” che “ha devastato uno dei simboli della rinascita didegli ultimi anni”, scrive su Facebook il sindaco diLuigi de, che stanotte si è recato sul posto. “Non sarà un anno orribile a fermarci – aggiunge deritornerà a splendere con la forza del suo popolo. Staremoin ogni modo agli operatori economici pesantemente colpiti. Stanotte, poi, grandissimo lavoro di squadra per riaprire la strada. Un ringraziamento, in particolare, a Polizia municipale, Protezione ...

SkyTG24 : Maltempo, mareggiata a Napoli: l'acqua invade il lungomare, chiusa via Partenope. VIDEO - CATERINAV : #28Dic Napoli, una mareggiata da brividi: chiusa via Partenope, traffico deviato e danni ingenti. La situación en… - ComuneNapoli : Chiusa via Partenope per i danni causati da una forte mareggiata - spincatia : 'Mareggiata choc a Napoli, danni enormi: riaperta via Partenope. De Magistris: «Non sarà un anno orribile a fermarc… - CarlaCarletta2 : RT @UNDMofficial: Dopo la mareggiata di ieri sera, parte del Lungomare di #Napoli è distrutto. I ristoranti dovranno ricreare da zero i lor… -