Marca: Atletico, Milik in pole per sostituire Diego Costa. Il Napoli non vuole cederlo alla Juve (Di martedì 29 dicembre 2020) L’Atletico Madrid deve sostituire Diego Costa, che ha chiesto la rescissione del contratto. Il club è alla ricerca di un rimpiazzo sul mercato di gennaio, ma vorrebbe trovare un prestito vantaggioso o, al massimo, un parametro zero. E il sostituto a cui pensa è Milik. Lo scrive Marca. Il polacco è stato seguito già diverse volte sul mercato e l’opzione sta prendendo corpo di nuovo nelle ultime ore. “La sua situazione a Napoli invita a pensare alla possibilità di raggiungere un accordo tra due club che hanno ottimi rapporti. E’ complicato che il polacco possa partire in prestito visto che scade il suo contratto a giugno, ma non è escluso che possa verificarsi un accordo che impedirebbe il suo arrivo alla ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 dicembre 2020) L’Madrid deve, che ha chiesto la rescissione del contratto. Il club èricerca di un rimpiazzo sul mercato di gennaio, ma vorrebbe trovare un prestito vantaggioso o, al massimo, un parametro zero. E il sostituto a cui pensa è. Lo scrive. Il polacco è stato seguito già diverse volte sul mercato e l’opzione sta prendendo corpo di nuovo nelle ultime ore. “La sua situazione ainvita a pensarepossibilità di raggiungere un accordo tra due club che hanno ottimi rapporti. E’ complicato che il polacco possa partire in prestito visto che scade il suo contratto a giugno, ma non è escluso che possa verificarsi un accordo che impedirebbe il suo arrivo...

napolista : Marca: Atletico, #Milik in pole per sostituire Diego Costa. Il Napoli non vuole cederlo alla Juve Il club spagnolo… - RaiSport : #Milik al posto di #DiegoCosta nell'attacco dell'#AtleticoMadrid ? Il quotidiano 'Marca' da' per certo l'arrivo de… - infoitsport : Marca - Il Napoli apre per Milik all'Atletico: ADL non vuole che Arek vada alla Juventus - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Marca – Napoli, pressing dell’Atletico Madrid su Milik: ecco le ultime:… - tuttonapoli : Marca - Il Napoli apre per Milik all'Atletico: ADL non vuole che Arek vada alla Juventus -