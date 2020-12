Manovra, il bonus 100 euro in busta paga è dimezzato (per errore). Misiani: “Serve decreto correttivo, nessun problema di coperture” (Di martedì 29 dicembre 2020) Il record negativo sui tempi di approvazione – mai così stretti, sufficienti solo per due letture del testo – l’aveva già ottenuto. E ora per la Manovra, che si avvia verso il via libera con la fiducia nell’aula del Senato senza mandato al relatore e senza il tempo per altre modifiche, spunta in extremis un intoppo. Al comma 8 c’è un errore che, se non corretto, dimezzerebbe il bonus Irpef da poco incrementato a 100 euro al mese per chi ha un reddito fino a 28mila euro. Il viceministro Antonio Misiani ha confermato, spiegando che Serve un decreto per rimediare, altrimenti la detrazione che a regime costa 5 miliardi l’anno “non sarebbe più da 1.200 euro (all’anno ndr), ma diventerebbe 600 euro”. nessun ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Il record negativo sui tempi di approvazione – mai così stretti, sufficienti solo per due letture del testo – l’aveva già ottenuto. E ora per la, che si avvia verso il via libera con la fiducia nell’aula del Senato senza mandato al relatore e senza il tempo per altre modifiche, spunta in extremis un intoppo. Al comma 8 c’è unche, se non corretto, dimezzerebbe ilIrpef da poco incrementato a 100al mese per chi ha un reddito fino a 28mila. Il viceministro Antonioha confermato, spiegando cheunper rimediare, altrimenti la detrazione che a regime costa 5 miliardi l’anno “non sarebbe più da 1.200(all’anno ndr), ma diventerebbe 600”....

Il Covid ha sconvolto anche i riti della politica di fine anno, sui quali storicamente dominava il dibattito sulla manovra finanziaria da approvare in extremis ...

