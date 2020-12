**Manovra: Casellati, 'non c'è motivo per ritenere che manchi copertura'** (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Ieri la commissione Bilancio ha emesso un parere sull'equilibrio di bilancio, oggi il vice ministro assicura che non c'è un problema di copertura. Alla luce di questo devo ritenere che la procedura sia corretta. Verificheremo poi, attraverso il Dl correttivo, se quello che è stato detto corrisponderà alla verità ma non abbiamo motivo oggi di non voler credere a quello che viene affermato". Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati a proposito della correzione della manovra. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Ieri la commissione Bilancio ha emesso un parere sull'equilibrio di bilancio, oggi il vice ministro assicura che non c'è un problema di. Alla luce di questo devoche la procedura sia corretta. Verificheremo poi, attraverso il Dl correttivo, se quello che è stato detto corrisponderà alla verità ma non abbiamooggi di non voler credere a quello che viene affermato". Lo ha detto la presidente del Senato Elisabettaa proposito della correzione della manovra.

Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Credo sia necessario che la Casellati ci dia la chiarezza della norma per capire se c'è bisogno di uno scostamento e di un passaggio alla Camera o di un decreto correttivo.

