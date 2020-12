Manchester United-Wolverhampton: le formazioni ufficiali (Di martedì 29 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per il match delle 21.00, valido per il sedicesimo turno di Premier League, a Old Trafford si affronteranno Manchester United e Wolverhampton: Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Pogba, Matic; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani. All. Solskjaer. Wolverhampton (3-4-3): Rui Patricio; Kilman, Coady, Saiss; Hoever, Moutinho, Neves, Ait-Nouri; Traore, Neto, Vitinha. All. Espirito Santo. Foto: Twitter ufficiale Man Utd L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per il match delle 21.00, valido per il sedicesimo turno di Premier League, a Old Trafford si affronteranno(4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Pogba, Matic; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani. All. Solskjaer.(3-4-3): Rui Patricio; Kilman, Coady, Saiss; Hoever, Moutinho, Neves, Ait-Nouri; Traore, Neto, Vitinha. All. Espirito Santo. Foto: Twitter ufficiale Man Utd L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Di seguito le formazioni ufficiali di Manchester United-Wolverhampton, valida per il 16° turno di Premier League. Spicca la presenza dal 1' di Edinson Cavani che fin qui ha giocato solo un un'occasion ...

