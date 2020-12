Manchester United, pronto il prolungamento fino al 2023 per Edinson Cavani (Di martedì 29 dicembre 2020) L’ex attaccante del Napoli, Edinson Cavani, la scorsa estate ha firmato un contratto annuale con il Manchester United con opzione per un’altra stagione. Stando a quanto riportato dalla ‘BBC’ l’uruguaiano avrebbe già convinto i Red Devils a prolungare l’accordo con il Matador fino al 2023, recentemente elogiato anche dal tecnico Ole Gunnar Solskjaer. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) L’ex attaccante del Napoli,, la scorsa estate ha firmato un contratto annuale con ilcon opzione per un’altra stagione. Stando a quanto riportato dalla ‘BBC’ l’uruguaiano avrebbe già convinto i Red Devils a prolungare l’accordo con il Matadoral, recentemente elogiato anche dal tecnico Ole Gunnar Solskjaer. SportFace.

