Manca decreto attuativo: stop al favore fiscale ai club di Serie A che ha fatto arrivare in Italia Lukaku e Ibra. Rischio salasso milionario (Di martedì 29 dicembre 2020) Doveva essere il "rientro dei cervelli", è diventato il "ritorno dei campioni". E ha funzionato: Lukaku, De Ligt, Ibrahimovic. Tutti i più grandi colpi recenti della Serie A sono stati possibili (anche) grazie al decreto Crescita, che permetteva ai club di pagare le tasse solo sul 50% dell'imponibile, abbattendo così il costo lordo dei maxi-stipendi dei calciatori che arrivano in Italia dall'estero. Adesso però l'agevolazione fiscale rischia di saltare. L'Agenzia delle Entrate l'ha stoppata, perché Manca un piccolo decreto attuativo che serviva a completare quel provvedimento. Il favore, chissà quanto inconsapevole, risale al giugno 2019: era un'estensione a tutte le tipologie di ...

