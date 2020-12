Maltempo si abbatte sul litorale |  ristoranti sott’acqua e migliaia di euro di danni | “La situazione è preoccupante”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 dicembre 2020) Sono giornate molto particolari queste tra il Natale e Capodanno. Non fosse abbastanza l’emergenza Covid con la seconda ondata e i conseguenti provvedimenti delle autorità per contenere il contagio, ecco che sia in Croazia che a Milano ci sono state diverse scosse di terremoto. Ma non è tutto. Negli ultimi giorni vento e violenti nubifragi hanno imperversato per lo stivale e così adesso si contano i, sperando che il peggio sia passato. Il, non è certo una novità, provoca spesso conseguenze negative in un territorio tanto ricco di patrimonio storico e archeologico, quanto privo di manutenzione come il nostro. E laè particolarmente delicata sul lungomare, dove stabilimenti e ristoranti hanno subito imaggiori. Da Fiumicino, in particolare, arrivano immagini molto preoccupanti, con i ...