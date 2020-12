Maltempo senza tregua in Campania: scatta anche l'allerta arancione (Di martedì 29 dicembre 2020) E' attualmente in atto sull'intero territorio regionale e valevole fino alle 18 di questa sera un'allerta meteo di colore Giallo.Maltempo in Campania, nevica sul... Leggi su ilmattino (Di martedì 29 dicembre 2020) E' attualmente in atto sull'intero territorio regionale e valevole fino alle 18 di questa sera un'meteo di colore Giallo.in, nevica sul...

ilmeteoit : iLMeteo e #SKY-Tg24: #Sara #Brusco presenta le previsioni del tempo per i prossimi giorni - LaNotiziaQuoti : Secondo i dati in possesso della Protezione civile, oltre 3 mila utenze elettriche nella giornata di lunedì sono st… - Farefucsiah : 16° giorno senza F1: il maltempo di questi giorni mi riporta alla memoria tanti emozionanti GP come quest'anno in T… - Notiziedi_it : Maltempo senza tregua in Campania: scatta anche l'allerta arancione - Umbria24 : Maltempo, in 3mila sono rimasti senza luce in Umbria per le vacanze natalizie -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo senza Maltempo senza tregua in Campania: scatta anche l'allerta arancione Il Mattino Maltempo, le stazioni metro di Napoli aperte di notte per i senza fissa dimora

A Napoli è stato attivato il piano anti freddo viste le condizioni meteorologiche avverse e il brusco calo delle temperature. Da questa sera e per un periodo di 10 settimane le stazioni della metropol ...

Neve al Nord e piogge al Centro-Sud: maltempo in ultima settimana 2020

Forti nevicate al Nord e piogge al Centro-Sud: il maltempo caratterizza l’avvio dell’ultima settimana dell’anno in tutta Italia, con temperature in picchiata che segnano qua ...

A Napoli è stato attivato il piano anti freddo viste le condizioni meteorologiche avverse e il brusco calo delle temperature. Da questa sera e per un periodo di 10 settimane le stazioni della metropol ...Forti nevicate al Nord e piogge al Centro-Sud: il maltempo caratterizza l’avvio dell’ultima settimana dell’anno in tutta Italia, con temperature in picchiata che segnano qua ...