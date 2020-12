Maltempo Italia. A Napoli forte mareggiata con onde arrivate sui palazzi

(Di martedì 29 dicembre 2020) Ilimperversa in tuttaè in ginocchio, colpita da una burrasca conaltissime che hanno inghiottito il lungomare Caracciolo. I danni sono ingenti. Lesonosui, fino al primo piano Ilcolpisce l’, da Nord a Sud. Lo stivale è sferzato da forti raffiche di vento miste L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

repubblica : Meteo, ondata di maltempo sull'Italia: gelo e neve al Nord. Milano si sveglia sotto la neve. Quattro feriti, una vi… - repubblica : Il maltempo in Italia: “Il surriscaldamento della stratosfera porterà tormente e freddo polare” - repubblica : Il maltempo in Italia: “Il surriscaldamento della stratosfera porterà tormente e freddo polare” [di Giacomo Taligna… - LadyLau25624377 : RT @sarabanda_: VACCINI. Pure Italia conclude accordi bilaterali con Spitzer-Biontech e Moderna x vaccini aggiuntivi. Le fiale Spitzer sn… - zazoomblog : Maltempo mareggiata sul lungomare: Fratelli d’Italia chiede lo stato di calamità naturale - #Maltempo #mareggiata… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Italia

la Repubblica

Il maltempo colpisce in Italia, causando danni da Nord a Sud. A Napoli una forte burrasca ha inghiottito tutto il lungomare ...Le consegne a rischio per il ghiaccio. Lodi, consenso al 60%. Anche al Sacco e al Niguarda l’interesse nel ricevere le prime dosi è stato alto. «Coinvolgiamo anche i medici di base per la somministraz ...