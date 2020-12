Maltempo in Campania, sos nubifragi dalle ore 18: passa da Giallo ad Arancione il livello dell’allerta meteo (Di martedì 29 dicembre 2020) Sull’intero territorio della Campania è in atto, fino alle 18 di oggi un’ allerta meteo di colore Giallo della Protezione civile regionale, In considerazione dell’evoluzione della perturbazione e dell’elaborazione dei modelli matematici, l’ allerta – informa la Protezione civile – è stata prorogata di ulteriori 24 ore, con criticità al livello Arancione per tutte le zone ad esclusione della 2 (Alto Volturno e Matese) e della 4 (Alta Irpinia e Sannio) dove resta in vigore il Giallo. Previste precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale , localmente di forte intensità e possibili raffiche di vento. “Il quadro meteorologico va ad innestarsi – osserva la Protezione civile della Campania sulle già precarie condizioni delle aree costiere, ove ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 dicembre 2020) Sull’intero territorio dellaè in atto, fino alle 18 di oggi un’ allertadi coloredella Protezione civile regionale, In considerazione dell’evoluzione della perturbazione e dell’elaborazione dei modelli matematici, l’ allerta – informa la Protezione civile – è stata prorogata di ulteriori 24 ore, con criticità alper tutte le zone ad esclusione della 2 (Alto Volturno e Matese) e della 4 (Alta Irpinia e Sannio) dove resta in vigore il. Previste precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale , localmente di forte intensità e possibili raffiche di vento. “Il quadrorologico va ad innestarsi – osserva la Protezione civile dellasulle già precarie condizioni delle aree costiere, ove ...

