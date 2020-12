Maltempo Emilia Romagna – Diramato Allerta Meteo fino ad Arancione (Di martedì 29 dicembre 2020) Il tempo rimane instabile su molte regioni italiane dopo il passaggio dell’intensa perturbazione numero 10 del mese. Il tempo sull’Italia, dove ieri si è abbattuta un’intensa perturbazione con neve e vento, rimane instabile e localmente perturbato fino a mercoledì. Una breve tregua è attesa per il giorno di San Silvestro, ma il 2021 rischia di prendere il via con una nuova fase Leggi su periodicodaily (Di martedì 29 dicembre 2020) Il tempo rimane instabile su molte regioni italiane dopo il passaggio dell’intensa perturbazione numero 10 del mese. Il tempo sull’Italia, dove ieri si è abbattuta un’intensa perturbazione con neve e vento, rimane instabile e localmente perturbatoa mercoledì. Una breve tregua è attesa per il giorno di San Silvestro, ma il 2021 rischia di prendere il via con una nuova fase

DPCgov : ?????Venti forti e neve a quota di pianura ?? Domani lunedì #28dicembre: ???? #allertaARANCIONE su Emilia-Romagna e Pug… - DPCgov : ???? Ancora piogge e venti forti in Campania, Basilicata e Calabria. ???? #AllertaARANCIONE, domani #29dicembre, in Emi… - Tg1Raiofficial : Il #maltempo continua a interessare l'Italia, allerta arancione oggi in Emilia Romagna, gialla in altre 12 regioni.… - MoliPietro : Maltempo Emilia Romagna – Diramato Allerta Meteo fino ad Arancione - antonello_fresu : RT @Tg1Raiofficial: Il #maltempo continua a interessare l'Italia, allerta arancione oggi in Emilia Romagna, gialla in altre 12 regioni. In… -