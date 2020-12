Maltempo, danni irreparabili sul lungomare di Napoli per ristoranti (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Maltempo ha portato l’alta marea, la quale ha travolto e distrutto alcuni oggetti facenti parte del ristorante. Una giornata con l’allarme Maltempo a Napoli, segnata dai danni ma anche dalla paura: ecco le immagini di via Partenope sferzata da una potente mareggiata, con gli automobilisti costretti a farsi largo tra le onde. Vento forte, alberi che cadono, tettoie sradicate che si abbattono al suolo, luminarie di Natale spezzate dalle raffiche, treni fermi per dissesto sulla linea. Questa mattina, via Partenope è ancora chiusa al traffico: le forti raffiche di vento e il mare, che ha invaso la strada, hanno abbattuto i gazebo dei ristoranti, spargendo detriti ovunque LEGGI ANCHE >>> A Roma alberi cadono in strada, il Maltempo continua ... Leggi su chenews (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilha portato l’alta marea, la quale ha travolto e distrutto alcuni oggetti facenti parte del ristorante. Una giornata con l’allarme, segnata daima anche dalla paura: ecco le immagini di via Partenope sferzata da una potente mareggiata, con gli automobilisti costretti a farsi largo tra le onde. Vento forte, alberi che cadono, tettoie sradicate che si abbattono al suolo, luminarie di Natale spezzate dalle raffiche, treni fermi per dissesto sulla linea. Questa mattina, via Partenope è ancora chiusa al traffico: le forti raffiche di vento e il mare, che ha invaso la strada, hanno abbattuto i gazebo dei, spargendo detriti ovunque LEGGI ANCHE >>> A Roma alberi cadono in strada, ilcontinua ...

emergenzavvf : 2.000 soccorsi effettuati dai #vigilidelfuoco per contrastare i danni causati dal #maltempo: alberi abbattuti, stru… - Agenzia_Dire : Immagini spaventose da #Napoli. Questo è il risultato di vento ?? forte e #maltempo ?? sul #lungomare partenopeo. Il… - fanpage : #Maltempo, lungomare di Napoli completamente allagato, gazebo dei ristoranti distrutti, danni ingenti - maurocarafa31 : RT @TgrMolise: Alle 7:40 #BuongiornoRegione #maltempo danni vento in #Molise Aggiornamenti emergenza #Covid_19 #Economia i 'buoni di Natal… - TgrRai : RT @TgrMolise: Alle 7:40 #BuongiornoRegione #maltempo danni vento in #Molise Aggiornamenti emergenza #Covid_19 #Economia i 'buoni di Natal… -