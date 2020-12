Maltempo: Comune Milano, terminata allerta meteo, prosegue pulizia strade (Di martedì 29 dicembre 2020) Milano, 29 dic. (Adnkronos) - La situazione meteorologica è "tornata normale dopo la pesante nevicata che ha interessato anche Milano con 20 centimetri di neve molto compatta e persistente a causa delle basse temperature". Lo rende noto il Comune di Milano. "terminata l'emergenza meteo, 130 automezzi di Amsa hanno proseguito tutta la notte il lavoro di lamatura e spargimento del sale sulle strade per mitigare il formarsi di ghiaccio con l'ulteriore abbassamento delle temperature". Gli interventi "stanno proseguendo in giornata e in città sono operativi oltre 100 mezzi di Amsa e imprese per la pulizia delle strade con interventi mirati nelle periferie e nei quartieri; sono inoltre presenti 500 persone ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020), 29 dic. (Adnkronos) - La situazionerologica è "tornata normale dopo la pesante nevicata che ha interessato anchecon 20 centimetri di neve molto compatta e persistente a causa delle basse temperature". Lo rende noto ildi. "l'emergenza, 130 automezzi di Amsa hanno proseguito tutta la notte il lavoro di lamatura e spargimento del sale sulleper mitigare il formarsi di ghiaccio con l'ulteriore abbassamento delle temperature". Gli interventi "stannondo in giornata e in città sono operativi oltre 100 mezzi di Amsa e imprese per ladellecon interventi mirati nelle periferie e nei quartieri; sono inoltre presenti 500 persone ...

montagne360 : ?? #Montagne360/NOMI Il Panettone non è solo quello farcito ma anche un monte, che ha molto in comune col dolce: ras… - Publiacqua : #Publiacqua: Causa maltempo, sono stati rinviati a data da destinarsi i lavori in programma per oggi nel Comune di… - lavocedigenova : Disagi per la neve, Pd e Lista Crivello contro il Comune: 'Maltempo previsto ma interventi tardivi' - IlNuovoTorrazzo : CASALETTO VAPRIO - Maltempo e disagi, Comune chiede collaborazione e ringrazia i volontari - tusciaweb : Maltempo, vigile del fuoco muore folgorato Sassari - Incidente sul lavoro a Nulvi, un piccolo comune di tremila a… -