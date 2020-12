Maltempo: Comune Milano, terminata allerta meteo, prosegue pulizia strade (2) (Di martedì 29 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Siamo al lavoro per rendere percorribile tutta la città - dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità e Lavori pubblici - a partire dalle strade principali, pulite fin dal primo pomeriggio di ieri, fino alle strade interne dei quartieri. Per questo oggi gli interventi sono mirati. Monitoriamo la situazione e raccogliamo le segnalazioni dei cittadini per intervenire nei punti ancora critici. Ci spiace per le situazioni disagevoli che hanno accompagnato questa intensa nevicata, ora stiamo risolvendo tutti i problemi anche grazie alle segnalazioni che stanno arrivando e all'impegno dei privati che tengono puliti i marciapiedi antistanti le abitazioni". La Protezione Civile comunale è attiva e si coordina con le squadre di Amsa per effettuare gli interventi mirati nei quartieri, è quindi possibile segnalare situazioni di necessità ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Siamo al lavoro per rendere percorribile tutta la città - dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità e Lavori pubblici - a partire dalleprincipali, pulite fin dal primo pomeriggio di ieri, fino alleinterne dei quartieri. Per questo oggi gli interventi sono mirati. Monitoriamo la situazione e raccogliamo le segnalazioni dei cittadini per intervenire nei punti ancora critici. Ci spiace per le situazioni disagevoli che hanno accompagnato questa intensa nevicata, ora stiamo risolvendo tutti i problemi anche grazie alle segnalazioni che stanno arrivando e all'impegno dei privati che tengono puliti i marciapiedi antistanti le abitazioni". La Protezione Civile comunale è attiva e si coordina con le squadre di Amsa per effettuare gli interventi mirati nei quartieri, è quindi possibile segnalare situazioni di necessità ...

montagne360 : ?? #Montagne360/NOMI Il Panettone non è solo quello farcito ma anche un monte, che ha molto in comune col dolce: ras… - Publiacqua : #Publiacqua: Causa maltempo, sono stati rinviati a data da destinarsi i lavori in programma per oggi nel Comune di… - lavocedigenova : Disagi per la neve, Pd e Lista Crivello contro il Comune: 'Maltempo previsto ma interventi tardivi' - IlNuovoTorrazzo : CASALETTO VAPRIO - Maltempo e disagi, Comune chiede collaborazione e ringrazia i volontari - tusciaweb : Maltempo, vigile del fuoco muore folgorato Sassari - Incidente sul lavoro a Nulvi, un piccolo comune di tremila a… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Comune Maltempo, il Comune di Trento: ''Scendono 10 cm di neve all'ora''. In azione 100 mezzi e quaranta spalatori il Dolomiti Maltempo: Comune Milano, terminata allerta meteo, prosegue pulizia strade (2)

(Adnkronos) - "Siamo al lavoro per rendere percorribile tutta la città - dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità e Lavori pubblici - a partire dalle strade principali, pulite fin dal primo pom ...

Maltempo, report attività Sala Operativa Prociv di Orvieto e Funzione Associata Sud-Ovest Orvietano

ORVIETO – La Sala Operativa di Protezione Civile del Comune di Orvieto e della Funzione Associata Sud-Ovest Orvietano ha coordinato ...

(Adnkronos) - "Siamo al lavoro per rendere percorribile tutta la città - dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità e Lavori pubblici - a partire dalle strade principali, pulite fin dal primo pom ...ORVIETO – La Sala Operativa di Protezione Civile del Comune di Orvieto e della Funzione Associata Sud-Ovest Orvietano ha coordinato ...