Maltempo Campania – Violenta mareggiata devasta il lungonapoli di Napoli (Di martedì 29 dicembre 2020) Ieri sera a Napoli il mare in burrasca per via del Maltempo e del forte vento ha invaso la strada. A Napoli ieri sera si è verificata una terribile mareggiata che ha devastato il lungomare Caracciolo. Il mare, in burrasca per via del Maltempo e del forte vento che ieri si è abbattuto sulla Campania e al Leggi su periodicodaily (Di martedì 29 dicembre 2020) Ieri sera ail mare in burrasca per via dele del forte vento ha invaso la strada. Aieri sera si è verificata una terribileche hato il lungomare Caracciolo. Il mare, in burrasca per via dele del forte vento che ieri si è abbattuto sullae al

emergenzavvf : Continua da Nord a Sud il lavoro dei #vigilidelfuoco per far fronte ai danni causati dal #maltempo. Nelle ultime 24… - MoliPietro : Maltempo Campania – Violenta mareggiata devasta il lungonapoli di Napoli - hakenra62 : RT @DPCgov: ???? #allertaARANCIONE il #30dicembre su gran parte della Campania ???? #allertaGIALLA in 13 Regioni ??? Leggi l’avviso di condizion… - Regione_Sicilia : RT @DPCgov: ???? #allertaARANCIONE il #30dicembre su gran parte della Campania ???? #allertaGIALLA in 13 Regioni ??? Leggi l’avviso di condizion… - RobRe62 : RT @DPCgov: ???? #allertaARANCIONE il #30dicembre su gran parte della Campania ???? #allertaGIALLA in 13 Regioni ??? Leggi l’avviso di condizion… -