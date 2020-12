Maltempo a Roma, oggi la conta dei danni: ecco cos’è successo (FOTO) (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Maltempo che si è scontrato con Roma continua a creare disagi in tutta la Capitale e i cittadini fanno da reporter per segnalare i danni. Le ultime FOTO arrivano proprio dal parco Chiala, nel III Municipio. Almeno tre gli alberi crollati, fortunatamente senza ferire nessuno. In seguito alla tempesta di vento di ieri, seguita dal forte nubifragio sulla capitale, i parchi sono quelli a riportare più ferite. Leggi anche: Maltempo, allagamenti e disagi a Montesacro: acqua alta e semafori rotti L’allerta meteo era stata annunciata per la giornata del 28 e del 29 dicembre, eppure i nubifragi hanno fatto un numero cospicuo di feriti. Attenzione anche per la giornata di oggi, nella quale non si prevedono miglioramenti rispetto a ieri. Ancora raffiche di vento, nubifragi e tempeste. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilche si è scontrato concontinua a creare disagi in tutta la Capitale e i cittadini fanno da reporter per segnalare i. Le ultimearrivano proprio dal parco Chiala, nel III Municipio. Almeno tre gli alberi crollati, fortunatamente senza ferire nessuno. In seguito alla tempesta di vento di ieri, seguita dal forte nubifragio sulla capitale, i parchi sono quelli a riportare più ferite. Leggi anche:, allagamenti e disagi a Montesacro: acqua alta e semafori rotti L’allerta meteo era stata annunciata per la giornata del 28 e del 29 dicembre, eppure i nubifragi hanno fatto un numero cospicuo di feriti. Attenzione anche per la giornata di, nella quale non si prevedono miglioramenti rispetto a ieri. Ancora raffiche di vento, nubifragi e tempeste. ...

emergenzavvf : 2.000 soccorsi effettuati dai #vigilidelfuoco per contrastare i danni causati dal #maltempo: alberi abbattuti, stru… - repubblica : Roma, vento forte e maltempo: uomo colpito alla testa da un albero caduto: è grave. Ferito automobilista sul Lungot… - repubblica : Le strade sono allagate: la Polizia in gommone per salvare chi è bloccato in casa - CorriereCitta : Maltempo a Roma, oggi la conta dei danni: ecco cos’è successo (FOTO) - jacklamotta75 : @virginiaraggi Per fortuna i gommoni dei vigili sono gonfi. Maltempo a Ostia, le strade sono allagate: la Polizia… -