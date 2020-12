Malattia supplenti ATA Covid: dopo 30 gg. di malattia contratto si rescinde ma il servizio è valido per il punteggio (Di martedì 29 dicembre 2020) Supplenze ATA e docenti Covid: sono supplenze brevi, vediamo come viene trattato il periodo di malattia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 dicembre 2020) Supplenze ATA e docenti: sono supplenze brevi, vediamo come viene trattato il periodo di. L'articolo .

TessaTrisRose : Ci sono stata, a scuola, in questi mesi, e gli insegnanti che non se la sentivano sono tutti in malattia, sostituit… -

Ultime Notizie dalla rete : Malattia supplenti Malattia supplenti ATA Covid: dopo 30 gg. di malattia contratto si rescinde ma il servizio è valido per il punteggio Orizzonte Scuola Messa a disposizione 2020/2021: assunzioni straordinarie per Covid. Voglioinsegnare.it

A breve inizieranno le festività natalizie, ma anche se le scuole saranno chiuse per due settimane, al ritorno dalle vacanze gli istituti scolastici saranno alle prese con la ricerca di supplenti: è f ...

Messa a disposizione: picco di supplenze da MAD al rientro dalle festività natalizie Docenti.it

La riapertura delle scuole dopo le festivitá natalizie è fissata per il 7 gennaio anche se in questa prima fase con una presenza di studenti al 50%, ad aumentare poi nel corso del tempo se ve ne saran ...

A breve inizieranno le festività natalizie, ma anche se le scuole saranno chiuse per due settimane, al ritorno dalle vacanze gli istituti scolastici saranno alle prese con la ricerca di supplenti: è f ...La riapertura delle scuole dopo le festivitá natalizie è fissata per il 7 gennaio anche se in questa prima fase con una presenza di studenti al 50%, ad aumentare poi nel corso del tempo se ve ne saran ...