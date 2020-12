Maehle | la nuova freccia dell’Atalanta sulle orme di Castagne

Leggi su calcionews24

(Di martedì 29 dicembre 2020) C’è grande curiosità in casa Atalanta per vedere all’opera Joakim, il nuovo esterno pronto a recitare il ruolo di prima alternativa a Gosens e Hateboer Joakimsbarca a Bergamo con un compito ben preciso, ovvero coprire le fallefasce nerazzurre. Gli esterni, si sa, rivestono un ruolo chiave nella manovra, ma tra i molti acquisti azzeccati di questi anni si sono visti anche parecchi flop. Ultimi dei quali i vari Mojica, Depaoli e Piccini… Nessuno di essi in questo primo scorcio di stagione ha infatti convinto e, alle spalle dei titolarissimi Hateboer e Gosens, c’è stato sostanzialmente il vuoto. Buco creato la scorsa estate con la strepitosa, economicamente parlando, cessione dial Leicester per circa 25 milioni di Euro. E per colmare la partenza del laterale ...