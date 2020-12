Madame debutta al Festival 2021 Con la track (Voce)

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 29 dicembre 2020)con il brano. Farà il suo esordio sul palco dell’Ariston il prossimo. La giovane cantante finora è apparsa in televisione solo tre volte.ha descrittoin un video postato da Rai Play.è il nome d’arte di Francesca Calearo, nata a Vicenza nel 2002. A diciotto anni ha già vinto tre dischi d’oro, uno di platino e duettato in featuring con Marracash, Negramaro e Ghali.al: rivelazione? “Sono Francesca in arte. Ho 18 anni e quest’anno parteciperò aldi Sanremo con il pezzo. È una canzone che parla della ricerca della propriaquindi della propria identità in ...