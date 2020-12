Madalina Ghenea conferma l’amore con Nicolò Zaniolo su Instagram (Di martedì 29 dicembre 2020) . La modella e il calciatore sono usciti allo scoperto dopo settimane di gossip e indiscrezioni. Da qualche tempo infatti si parlava di una relazione segreta fra la Ghenea e Zaniolo, attualmente fermo a causa di un infortunio al ginocchio. Dopo l’addio alla storica fidanzata Sara Scaperrotta, il calciatore della Roma avrebbe trovato la felicità fra le braccia di Madalina. La coppia è uscita allo scoperto su Instagram, dove la modella ha confermato la storia d’amore in modo molto particolare. La Ghenea infatti ha risposto alla domanda di un fan che chiedeva: “Ti posso baciare tutta 25h su 24?”. La modella ha quindi citato il calciatore giallorosso chiedendo ironicamente: “Tu che dici?”. Zaniolo ha ricondiviso la storia, aggiungendo due emoji innamorate. Fra ... Leggi su dilei (Di martedì 29 dicembre 2020) . La modella e il calciatore sono usciti allo scoperto dopo settimane di gossip e indiscrezioni. Da qualche tempo infatti si parlava di una relazione segreta fra la, attualmente fermo a causa di un infortunio al ginocchio. Dopo l’addio alla storica fidanzata Sara Scaperrotta, il calciatore della Roma avrebbe trovato la felicità fra le braccia di. La coppia è uscita allo scoperto su, dove la modella hato la storia d’amore in modo molto particolare. Lainfatti ha risposto alla domanda di un fan che chiedeva: “Ti posso baciare tutta 25h su 24?”. La modella ha quindi citato il calciatore giallorosso chiedendo ironicamente: “Tu che dici?”.ha ricondiviso la storia, aggiungendo due emoji innamorate. Fra ...

