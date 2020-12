“Ma che succede al profilo del GF Vip?” Il ‘mistero’ sui social | cosa ha pubblicato su Tommaso Zorzi

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 dicembre 2020) Ieri sera nella Casa del Grande Fratelloè arrivato un inaspettato collegamento con una delle donne più amate della televisione italiana, Maria De Filippi. La nota conduttrice infatti, complice del GFha voluto fare una sorpresa ae Cecilia. I due compagni d’avventura, in un momento di confidenze, hanno espresso la loro ammirazione verso il lavoro della De Filippi e, come è solito ironizzare, ha detto: “Per Maria farei proprio lo stagista, le farei le fotocopie” suscitando così le risate dei coinquilini. Alfonso allora, dopo aver accolto in collegamento Maria, apre il collegamento con la Casa per coinvolgere: “Avrei bisogno di te in SuperLed” mentre il giovane, con volto preoccupato, giunge nella stanza dove improvvisamente appare in video proprio la De Filippi. ...