Luxottica | ammessa al regime di adempimento collaborativo

(Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) –è stataaldi, noto come Cooperative Compliance. Ildi Cooperative Compliance, previsto dalla normativa per prevenire il rischio fiscale e aumentare il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti, punta a consolidare un rapporto di fiducia e trasparenza trae l’Agenzia delle Entrate. L’ammissione – spiega una nota – è stata preceduta dalla verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate della piena adeguatezza della Governance fiscale e del sistema di controllo dei rischi fiscali di, ovvero il sistema per la rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. L’adesione a talerientra nella più ampia strategia di ...

Ultime Notizie dalla rete : Luxottica ammessa

