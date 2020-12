Lutto nella tv italiana: è venuta a mancare poco fa (Di martedì 29 dicembre 2020) È morta Teresa Iaccarino, giornalista e volto storico di Telecapri e Retecapri, due fra le principali emittenti televisive della Campania. Iaccarino 61 anni, è venuta a mancare stamane nella sua abitazione di Anacapri, sull'isola Azzurra. Annunciatrice, presentatrice televisiva, conduttrice di programmi di informazione e di intrattenimento, Iaccarino è ricordata da molti come volto affabile, dolce e storico della tv locale campana. I funerali si terranno domani 30 dicembre, alle 11, nella chiesa di Santa Sofia ad Anacapri. Un'intera generazione è cresciuta con "Uffi" e con i primi cartoni animati giapponesi in compagnia di Teresa: la trasmissione era "Sveglia ragazzi!" (1980-1985) arrivata ben prima dei vari contenitori del mattino della tv di stato e di quella privata a diffusione nazionale. Si caratterizzava ... Leggi su howtodofor (Di martedì 29 dicembre 2020) È morta Teresa Iaccarino, giornalista e volto storico di Telecapri e Retecapri, due fra le principali emittenti televisive della Campania. Iaccarino 61 anni, èstamanesua abitazione di Anacapri, sull'isola Azzurra. Annunciatrice, presentatrice televisiva, conduttrice di programmi di informazione e di intrattenimento, Iaccarino è ricordata da molti come volto affabile, dolce e storico della tv locale campana. I funerali si terranno domani 30 dicembre, alle 11,chiesa di Santa Sofia ad Anacapri. Un'intera generazione è cresciuta con "Uffi" e con i primi cartoni animati giapponesi in compagnia di Teresa: la trasmissione era "Sveglia ragazzi!" (1980-1985) arrivata ben prima dei vari contenitori del mattino della tv di stato e di quella privata a diffusione nazionale. Si caratterizzava ...

