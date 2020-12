Lutto nella Moda | la morte di Pierre Cardin | il pioniere del prêt-à-porter

Leggi su ck12

(Di martedì 29 dicembre 2020)nel mondo dellatarda mattinata di oggi arriva la, all’età di 98, Pietro Costantemeglio noto comeildel-à-E’ morto oggi, 29 dicembre 2020, a Parigi, il grande stilista francese di origine italiana. Pietro Costanteera nato a Sant’Andrea di Barbarana in provincia di Treviso il 2 luglio 1922 ma nel 1924 la famiglia dopo l’avvento del Fascismo aveva deciso di trasferirsi in Francia. E proprio in Francia si è sviluppata tutta la vicenda umane e artistica di, il vero e propriodella...