Lutto nel mondo del giornalismo | se l’è portata via il Covid

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) E’neldel. A causa del19, se ne va un altro importante nome della storia italiana. Non aveva problemi di salute Ilcontinua a colpire… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it.

RaiNews : Lutto nel mondo della moda - Stefaniaugo77 : RT @_SiGonfiaLaRete: Lutto nel giornalismo, si è spenta #TeresaIaccarino, volto storico di #Telecapri - CarminePrimaver : Lutto nel giornalismo. Si è spenta stamani nella sua casa ad Anacapri, Teresa Iaccarino. La giornalista e presentat… - zazoomblog : Lutto nel mondo del giornalismo: muore a 69 Livia Giustolisi figlia d’arte vittima di Covid - #Lutto #mondo… - tanyasbrandshow : RT @emanuelecarioti: Lutto nel mondo della #moda; #morto a #Parigi il grande stilista Pierre Cardin, aveva #98anni: -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

L'Eco di Bergamo

E' lutto nel mondo del giornalismo. A causa del Covid19, se ne va un altro importante nome della storia italiana. Non aveva problemi di salute ...A Gubbio pochi lo conoscevano come Alessandro Casagrande , per tutti era e sarà sempre “Sandro del forno”. Lunedì 28 ...