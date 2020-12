L’uomo al lavoro, “sua” moglie e “suo figlio”. Locandina sessista di Confcommercio scatena la bufera: “È Medioevo” (Di martedì 29 dicembre 2020) Un uomo che lavora e che “guarda speranzoso al futuro”, una donna indicata come “sua moglie, la sua famiglia” e un bambino, “suo figlio, il suo futuro”. È questo il contenuto della Locandina pubblicata da Confcommercio – Province di Lucca e Massa Carrara che ha scatenato l’indignazione sui social, tanto da costringere l’associazione a pubblicare un post in cui si scusa per la scelta, accusata di dipingere un’idea di famiglia in cui la donna pensa solo alla famiglia e L’uomo porta il pane a casa. “Per grafica e contenuto sarebbe stato un manifesto epocale durante il boom degli anni 50“, scrive un utente, mentre un altro parla di una visione “medioevale” della famiglia. Il progetto a cui è riferita la Locandina è uno sportello di ascolto e supporto psicologico “per ... Leggi su tpi (Di martedì 29 dicembre 2020) Un uomo che lavora e che “guarda speranzoso al futuro”, una donna indicata come “sua, la sua famiglia” e un bambino, “suo, il suo futuro”. È questo il contenuto dellapubblicata da– Province di Lucca e Massa Carrara che hato l’indignazione sui social, tanto da costringere l’associazione a pubblicare un post in cui si scusa per la scelta, accusata di dipingere un’idea di famiglia in cui la donna pensa solo alla famiglia eporta il pane a casa. “Per grafica e contenuto sarebbe stato un manifesto epocale durante il boom degli anni 50“, scrive un utente, mentre un altro parla di una visione “medioevale” della famiglia. Il progetto a cui è riferita laè uno sportello di ascolto e supporto psicologico “per ...

