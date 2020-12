Lungomare Salerno, crolla il parapetto: danni a Santa Teresa e alla Concordia – VIDEO (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – La mareggiata che imperversa da due giorni sulla linea di costa, a volte con intensità raramente toccate in passato, sta producendo alcuni danni infrastrutturali. Lungomare – All’altezza di via Velia il tratto di Lungomare nei giorni scorsi interdetto con un paio di transenne e del nastro bianco e rosso, è crollato nella parte relativa al parapetto in pietra su cui sono appoggiati il tubolare e i suoi supporti. Non c’è più. Segno che la parte di muraglione che lo sorreggeva è stato eroso al punto da crollare. Molto preoccupante. Piazza della Concordia – La risacca ha eroso una consistente parte dei cigli della banchina di riva (è chiaro che il nuovo braccio riesce solo ad attenuare la forza delle onde). ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– La mareggiata che imperversa da due giorni sulla linea di costa, a volte con intensità raramente toccate in passato, sta producendo alcuniinfrastrutturali.– All’altezza di via Velia il tratto dinei giorni scorsi interdetto con un paio di transenne e del nastro bianco e rosso, èto nella parte relativa alin pietra su cui sono appoggiati il tubolare e i suoi supporti. Non c’è più. Segno che la parte di muraglione che lo sorreggeva è stato eroso al punto dare. Molto preoccupante. Piazza della– La risacca ha eroso una consistente parte dei cigli della banchina di riva (è chiaro che il nuovo braccio riesce solo ad attenuare la forza delle onde). ...

