Lunedì 28 Dicembre 2020 – 287ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di martedì 29 dicembre 2020) seduta Ora inizio: 17:22 La Presidenza ha reso comunicazioni sull’apertura della sessione di bilancio, preannunciando l’intenzione del Governo di porre la questione di fiducia sul testo licenziato dalla Camera. L’esame presso la Commissione bilancio dovrà concludersi entro le ore 13.30 di domani. La discussione in Aula inizierà mercoledì 30 Dicembre alle ore 9; seguiranno le dichiarazioni di voto e la chiama. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che, conclusa la sessione di bilancio, le Commissioni torneranno a riunirsi il 7 e 8 gennaio, l’Aula il 12 gennaio 2021 alle ore 16.30 per ratificare accordi internazionali. Il sen. Romeo (L-SP), nel richiamare il senso di responsabilità di cui ha dato prova l’opposizione per evitare l’esercizio provvisorio, ha sottolineato che per la prima volta nella storia della ... Leggi su udine20 (Di martedì 29 dicembre 2020)Ora inizio: 17:22 La Presidenza ha reso comunicazioni sull’apertura della sessione di bilancio, preannunciando l’intenzione del Governo di porre la questione di fiducia sul testo licenziato dalla Camera. L’esame presso la Commissione bilancio dovrà concludersi entro le ore 13.30 di domani. La discussione in Aula inizierà mercoledì 30alle ore 9; seguiranno le dichiarazioni di voto e la chiama. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che, conclusa la sessione di bilancio, le Commissioni torneranno a riunirsi il 7 e 8 gennaio, l’Aula il 12 gennaio 2021 alle ore 16.30 per ratificare accordi internazionali. Il sen. Romeo (L-SP), nel richiamare il senso di responsabilità di cui ha dato prova l’opposizione per evitare l’esercizio provvisorio, ha sottolineato che per la prima volta nella storia della ...

