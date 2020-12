L’ultimatum di Putin a Navalny Tutti gli arresti nel suo entourage

Leggi su formiche

(Di martedì 29 dicembre 2020) Deadline per l’oppositore del governo russo, Aleksej. Oggi è l’ultimo giorno delemesso nei suoi confronti dal Servizio carcerario federale russo, con il quale si chiede al dissidente di rientrare in Russia dalla Germania. Il rischio perè di essere arrestato se non rientra in Russia entro la data fissata. Le autorità russe accusano il dissidente di violare i termini del periodo di libertà vigilata imposto dal 2014, e di eludere la sorveglianza delle autorità penale russa. Il blogger è stato condannato per sottrazione di fondi aziendali con il fratello nel caso Yves Rocher. Come giustificazione, le autorità allegano l’articolo della rivista The Lancet, nel quale si legge cheè stato dimesso il 20 settembre dalla clinica tedesca dove era ricoverato dopo l’avvelenamento. Le limitazioni ...