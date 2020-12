Lukaku: “Mourinho mi ha insegnato tanto. In Italia conta solo vincere. All’Inter c’è bisogno di leader, per questo motivo…” (Di martedì 29 dicembre 2020) Romelu Lukaku ha rilasciato un'interessante intervista via Zoom ai colleghi in Belgio di Knack, che hanno pubblicato in queste ore le dichiarazioni del bomber dell'Inter. Il centravanti belga ha avuto modo di parlare sia dell'esperienza in Italia sia della sua crescita nel corso degli anni.Lukaku: dalla Premier League alla Serie Acaption id="attachment 893081" align="alignnone" width="638" Lukaku Lautaro Martinez, getty images/caption"Record di gol col Belgio? Non penso ai numeri, diciamo che il mio vantaggio in tal senso è che sono diventato un professionista in giovane età. Nonostante i miei primi anni difficili con i Red Devils, ero sicuro al cento per cento che un giorno sarei diventato il capocannoniere di tutti i tempi, anche perché sono stato circondato dai migliori giocatori della storia della nazionale. E poi ... Leggi su itasportpress (Di martedì 29 dicembre 2020) Romeluha rilasciato un'interessante intervista via Zoom ai colleghi in Belgio di Knack, che hanno pubblicato in queste ore le dichiarazioni del bomber dell'Inter. Il centravanti belga ha avuto modo di parlare sia dell'esperienza insia della sua crescita nel corso degli anni.: dalla Premier League alla Serie Acaption id="attachment 893081" align="alignnone" width="638"Lautaro Martinez, getty images/caption"Record di gol col Belgio? Non penso ai numeri, diciamo che il mio vantaggio in tal senso è che sono diventato un professionista in giovane età. Nonostante i miei primi anni difficili con i Red Devils, ero sicuro al cento per cento che un giorno sarei diventato il capocannoniere di tutti i tempi, anche perché sono stato circondato dai migliori giocatori della storia della nazionale. E poi ...

