Lukaku | «In Italia conta solo vincere | Mourinho mi ha migliorato e su Lautaro…»

Romelu Lukaku ha parlato durante un'intervista via Zoom ai colleghi in Belgio di Sport / Voetabal Magazine. Le sue parole

OBIETTIVI – «Quando vado in campo voglio vincere. In Italia questo vale tutto. C'è un'enorme differenza rispetto all'approccio calcistico in Inghilterra, quindi mi concentro su ciò che mi viene chiesto qui. Tatticamente non posso sbagliare dove devo stare o la direzione in cui andare. Mai». 

CALCIO VERTICALE – «Mi piaceva il calcio verticale. Sono molto pericoloso quando gioco fronte alla porta. Sono veloce, posso superare il mio avversario diretto con un dribbling, o deviare a sinistra ma anche a destra. In passato giocavo spesso così, anche perché ero in squadre che ...

