Luce e gas: con il 2021 aumenti in arrivo. Ma Arera rassicura: ogni famiglia risparmierà 146 euro (Di martedì 29 dicembre 2020) Bene fa il governo a cercare di 'alleggerire' l'enorme malcontento che regna nel Paese, 'inventandosi' i vari bonus, i ristori e, soprattutto, il blocco dei licenziamenti. Ovviamente tutti quelli soldi che escono in realtà non sono 'materialmente' in mano al governo ma, diversante, nei piccoli conti risparmio di chi – a fatica – cerca di sopravvivere per arrivare alla fine del mese. Così, cercando di 'arrotondare' a destra e a manca (sali, tabacchi, giochi, lotterie, alcol, ecc.), ora, puntuale con l'arrivo del gelo e delle giornate più buie, nei primi tre mesi del 2021 ecco gli aumenti delle utenze di Luce e gas. Gli aumenti delle materie prime hanno indotto il mercato a 'rivedere' i prezzi D'altra parte il mercato comanda e, sebbene all'ingrosso, le materie prime hanno subito un forte rialzo, ...

