“Love Actually”: riscoprire l’amore durante le feste (Di martedì 29 dicembre 2020) Rivivere l’atmosfera del vero Natale non è mai stato così semplice. “Love Actually” è il racconto autentico, quello fatto di alti e bassi, di una vita che si dimena tra mille difficoltà. Racconta dell’amore nelle sue varie sfumature, presentando coppie e situazioni distanti tra loro, seppur accomunate dal tempo della narrazione, quello natalizio. Lo fa con un cast eccezionale, diventando dal 2003 una delle commedie più viste nel periodo festivo. Seppur il 25 dicembre sia ormai un ricordo, “Love Actually” è un importante promemoria anche per l’anno che si avvicina. Il film diretto da Richard Curtis dona speranza ai suoi spettatori, ricordandogli di non essere soli nei periodi difficili e spronandoli a trovare la soluzione al problema. I suoi personaggi vedono la luce in fondo al tunnel essendo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Rivivere l’atmosfera del vero Natale non è mai stato così semplice. “” è il racconto autentico, quello fatto di alti e bassi, di una vita che si dimena tra mille difficoltà. Racconta delnelle sue varie sfumature, presentando coppie e situazioni distanti tra loro, seppur accomunate dal tempo della narrazione, quello natalizio. Lo fa con un cast eccezionale, diventando dal 2003 una delle commedie più viste nel periodo festivo. Seppur il 25 dicembre sia ormai un ricordo, “” è un importante promemoria anche per l’anno che si avvicina. Il film diretto da Richard Curtis dona speranza ai suoi spettatori, ricordandogli di non essere soli nei periodi difficili e spronandoli a trovare la soluzione al problema. I suoi personaggi vedono la luce in fondo al tunnel essendo ...

"Love Actually" è il must da vedere durante il perido festivo. La commedia racconta l'amore delle sue coppie durante il perido natalizio ...

